شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تسلم درع الدوري للأهلى في احتفالية كبرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تسلم رابطة الأندية المحترفة درع الدوري للموسم الماضي للنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، بعد مواجهة جورماهيا الكينى في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت رابطة الأندية أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم فى إنجلترا عقب المباراة فى احتفالية مع الجماهير ستشهد حفلا غنائيا كبيرا وألعابا نارية.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

ومن جانبها أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم احتفالية لتسليم درع بطولة الدوري المصري للنادي الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام جور ماهيا فى السابعة مساء اليوم، السبت، فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة عبر فيس بوك، "بعد أن قدم الأهلي موسما استثنائيا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا السبت 21 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي".

وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي وجورماهيا الكيني، ثم يعقبها حفل تسليم درع الدوري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق تسليم درع الدوري للأهلي في حفل بأحد الفنادق وأن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي الجمعة المقبلة 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.