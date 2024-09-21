شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 10 لاعبين عن الأهلي أمام جورماهيا الكينى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ"32" لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة 10 لاعبين هم: المغربي أشرف داري بسبب الإصابة ومصطفى مخلوف وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لأسباب فنية، كما استبعد الأهلي من القائمة الأفريقية الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة، حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة، فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

وقام الأهلي بقيد عمر الساعي بعد يوم 31 أغسطس الماضي والذي كان أخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قام النادي بقيد الثنائى الشاب ، سمير محمد ومصطفى أبو الخير ليغيب هذا الثلاثى عن دور الـ32 لدوري الأبطال وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

كما يغيب يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين ثنائى الاهلى الشاب والمقيدين بالقائمة الأفريقية بداية من دور المجموعات بعد الموافقة على إعارتهم لصفوف سيراميكا لاكتساب الخبرات.