شكرا لقرائتكم خبر عن خليل البلوشي: أشكر المتحدة لدعوتي للتعليق على مباراة الأهلي وهذا أقل ما نقدمه لمصر والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المعلق العمانى خليل البلوشي عن سعادته بالتعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، مساء اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، المذاعة عبر قناة OnTime Sports، مقدمًا الشكر للشركة المتحدة على دعوته للتعليق على المباراة واحتفالية الدوري، مشيرا إلى أنه لم يفكر لحظةً إلا بقبولها، مؤكدًا أن هذا أقل واجب يقدمه لمصر العروبة أم الدنيا وشعبها العظيم والأصيل.

وقال البلوشي، عبر صفحته على فيس بوك، "أتشرف أن أكون جزءاً من النقل التليفزيوني لقنوات OnTime Sports والتعليق على مباراة الأهلي المصري وجورماهيا الكيني، من قلب استاد القاهرة الدولي، وإحياء حفل احتفال الأهلي بدرع الدوري.. إن شاء الله".

وأضاف البلوشي، "تلقيتُ الدعوةَ بشرفٍ عظيم من الإخوة المحترمين فى الشركة المتحدة للرياضة، والذي بدوري لم أفكر لحظةً إلا بقبولها، فهذا أقل واجب نقدمه لمصر العروبة أم الدنيا وشعبها العظيم والأصيل، وهنا لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة قنوات الكاس على إبداء الموافقة بالحضور فى إطار سعيها مع الإخوة الأعزاء فى جمهورية مصر العربية".

وتابع البلوشي، "نحن على موعدٍ مع حدث عظيم يستحقه الجمهور الرياضي في مصر مليء بالمفاجآت، فشكراً للشركة المتحدة على دورها الرائد إعلامياً ورياضياً ولدعوتهم المقدرة، وأمنيات التوفيق لمصر في كل الأوقات، وأن تكون أم الدنيا في قمة الريادة والعطاء والإبداع كعادتها وتاريخها الكبير والعظيم".



البلوشي

ويدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى السابعة مساء اليوم، السبت، مباراة سهلة نظرياً أمام جورماهيا الكينى باستاد القاهرة، في إياب دور الـ"32" بدوري أبطال أفريقيا ضمن مشواره للدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي مع جورماهيا الكيني اليوم، السبت مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.