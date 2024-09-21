شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجهز الصفقات الجديدة فى ودية شباب الزمالك قبل لقاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، على تجهيز الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي.
ومنح جوميز فرصة المشاركة لصفقات الزمالك الجديدة فى المباراة الودية التى يخوضها الفريق أمام شباب الزمالك مواليد 2005، لتجهيزهم للقاء السوبر الأفريقي المقرر له الجمعة المقبل فى المملكة العربية السعودية.
وتعاقد نادى الزمالك مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفى هم، الفلسطيني عمر فرج، المغربى محمود بن تايج، البولندى كونراد ميشالاك، السنغالى سيدى ندياى، ومحمد حمدى، من أجل تقديم الإضاف للفريق الأبيض في الموسم الجديد.
وتسيطر الحيرة على البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك فى اختيار مهاجم الفريق الأبيض خلال لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي. يقام لقاء السوبر الأفريقي، الذي يجمع الأهلي والزمالك، في الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد آرينا بالمملكة العربية السعودية.
حيرة البرتغالى جوزيه جوميز بعد تألق اللاعبين فى هذا المركز، وعلى رأسهم الوافدون الجدد البولندى كونراد ميشالاك والفلسطينى عمر فرج، والتونسي سيف الدين الجزيرى.
وبات جوميز فى حيرة من أمره حول اللاعب الذى يبدأ مباراة السوبر الأفريقى أساسياً أمام الأهلى؛ فالخواجة يفضل فى أوقات الاعتماد على الجزيرى بسبب خبرته، ثم يعود للتفكير فى الأمر مرة أخرى بعد تألق المهاجمين الجدد.
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