شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يصطحبون زوجاتهم وأولادهم فى احتفالية التتويج بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يصطحب نجوم النادى الأهلى زوجاتهم وأولادهم فى الاحتفالية المقرر لها مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى عقب مواجهة جورماهيا الكينى.

ويلعب الأهلي أمام جورماهيا الكينى في السابعة مساء اليوم السبت فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتسلم رابطة الأندية المحترفة، مساء اليوم السبت، درع دوري الموسم الماضي للنادي الأهلي عقب مواجهة جورماهيا.

وأعلنت رابطة الأندية أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة فى احتفالية مع الجماهير وستشهد حفلا غنائيا كبيرا وألعابا نارية.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا. ومن جانبها أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم احتفالية لتسليم درع بطولة الدوري المصري للنادي الأهلي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة عبر فيس بوك، "بعد أن قدم الأهلي موسما استثنائيا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا السبت 21 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي".

وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي و جورماهيا الكيني، ثم يعقبها حفل تسليم درع الدوري ، وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق تسليم درع الدوري للأهلي في حفل بأحد الفنادق وأن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي الجمعة المقبلة عقب خوض مباراة جور ماهيا.