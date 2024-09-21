"مساهمة تهديفية للصفقات".. الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي برباعية أمام شبابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

فاز فريق الزمالك على نظيره بدرجة الشباب بناديه برباعية مقابل هدف خلال المباراة الودية التي أُقيمت اليوم السبت ضمن التحضيرات لمباراة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل في العاصمة السعودية الرياض بالسوبر الأفريقي.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين؛ إذ تمكن محمد حمدي من تسجيل هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة الثالثة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يتعادل فريق الشباب بالدقيقة الرابعة عشرة عن طريق الوافد الجديد سيدي ندياي من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق الأول، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 55 سجل الفريق الأول الهدف الثاني من عرضية لعمر فرج اصطدمت بأحد مدافعي فريق الشباب وسكنت المرمى.

وأضاف البولندي كونراد ميشالاك الهدف الثالث للفريق الأول في الدقيقة 76 من تسديدة من داخل منطقة جزاء فريق الشباب لتسكن على يمين الحارس، قبل أن يضيف ناصر منسي الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن على يسار الحارس، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول برباعية مقابل هدف.

ويحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوميز على تجهيز الصفقات الجديدة من خلال المباراة الودية وتجربة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الشرطة الكيني التي أقيمت بالأمس في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

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