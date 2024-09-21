شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة فى الإسماعيلى لاحتواء أزمة خليفة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

يبذل بعض المقربين من مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس أبو الحسن، جهوداً مكثفة لاحتواء الأزمة التى نشبت بين أعضاء المجلس فى الاجتماع الأخير لاختيار المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، خلفاً للراحل إيهاب جلال.

وجمد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى مفاوضاته مع حلمى طولان المدير الفني السابق لسيراميكا بعد الاتفاق معه على قيادة الدراويش في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وتراجع مجلس الإدارة عن اتفاقه مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى يوجد به معارضون لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بتجميد المفاوضات لحين الاتفاق على اسم معين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقرر نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وستكون اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفى وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الجمعة، بدقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الإسماعيلى أول مران بتيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال، وغلب الصمت على الأجواء في بداية فترة الإعداد حزنا على فراق مدرب الإسماعيلى.