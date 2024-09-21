شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يجتمع مع عبد الواحد السيد على هامش ودية الزمالك وشباب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سليمان ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، على التواجد فى ملعب النادي لمتابعة المباراة الودية المقامة بين الفريق الأول لكرة القدم وبين فريق الشباب مواليد 2005، في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر له 27 سبتمبر الجاري.

وعقد أحمد سليمان جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة على هامش المباراة؛ للاطمئنان على الفريق قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة، وكان الزمالك سبق وفاز فى لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.

وحرص البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك ، على تجهيز الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي.

ومنح جوميز فرصة المشاركة لصفقات الزمالك الجديدة فى المباراة الودية التى يخوضها الفريق أمام شباب الزمالك مواليد 2005، لتجهيزهم للقاء السوبر الأفريقي المقرر له الجمعة المقبل فى المملكة العربية السعودية.

وتعاقد نادى الزمالك مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفى هم، الفلسطيني عمر فرج، المغربى محمود بن تايج، البولندى كونراد ميشالاك، السنغالى سيدى ندياى، ومحمد حمدى، من أجل تقديم الإضاف للفريق الأبيض في الموسم الجديد.