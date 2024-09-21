شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يصعد لنهائي كأس ناش للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري الصاعد محمد زكريا إلى المباراة النهائية ببطولة كأس ناش للاسكواش، التي تستضيفها كندا خلال الفترة بين 17 إلى 22 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وفاز محمد زكريا فى نصف النهائي على الماليزي سانجاي جيفا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-5.

وبذلك يلتقي محمد زكريا مع الإنجليزي ماليك كورتس في المباراة النهائية للبطولة غداً الأحد.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، والأول في الموسم الجديد 2024-2025، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال.

كما صعد البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.