شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مباراة جمعت الأهلى مع الأندية الكينية قبل لقاء جورماهيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني باستاد القاهرة الدولى فى إياب دور الـ"32" لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يسبق للأهلي مواجهة فريق جورماهيا الكيني خلال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات الأفريقية بخلاف مباراة الذهاب بالنسخة الحالية التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد فى نيروبى، لكنه سبق والتقى بعض الأندية الكينية في تاريخه الأفريقي.

وتقابل الأهلي مع الأندية الكينية في 15 مباراة سابقة خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، حقق 10 انتصارات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وسجل 30 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

جاءت مواجهات الأهلي ضد 5 أندية كينية هي (أبالوهيا – إيه إف سي ليوباردز – أوسيريان فاستاك – توسكر- جورماهيا)، ويعد نادي توسكر أكثر أندية كينيا التي تقابلت مع المارد الأحمر 3 مواجهات بـ6 مباريات.