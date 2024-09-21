شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لصفقات الزمالك الجديدة فى ودية شباب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت صفقات الزمالك الخمس الجديدة فى المباراة الودية التى خاضها الفريق صباح اليوم، السبت، أمام فريق الشباب مواليد 2005، والتى انتهت بفوز الفريق الأول بنتيجة 4 - 1، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي فى إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوميز على تجهيز الصفقات الجديدة من خلال المباراة الودية وتجربة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الشرطة الكيني التي أقيمت بالأمس في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتعاقد نادى الزمالك مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفى هم، الفلسطيني عمر فرج، المغربى محمود بن تايج، البولندى كونراد ميشالاك، السنغالى سيدى ندياى، ومحمد حمدى، من أجل تقديم الإضاف للفريق الأبيض في الموسم الجديد.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وتمكن محمد حمدي من تسجيل هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة الثالثة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة، نجح سيدي ندياي في تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق الأول، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابى.

وفي الدقيقة 55 سجل الفريق الأول الهدف الثاني من عرضية لعمر فرج اصطدمت بأحد مدافعي فريق الشباب وسكنت المرمى.

وأضاف البولندي كونراد ميشالاك الهدف الثالث للفريق الأول في الدقيقة 76 من تسديدة من داخل منطقة جزاء فريق الشباب لتسكن على يمين الحارس، قبل أن يضيف ناصر منسي الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن على يسار الحارس، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول برباعية مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي في السوبر الأفريقي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.



أحمد سليمان وعبد الواحد السيد



بنتايك



حسام عبد المجيد وسيدى ندياى



زياد كمال



عمر فرج 2



عمر فرج



كونراد ميشالاك 2