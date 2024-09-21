شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق نجم الطلائع يرزق بمولود جديد "يونس" والان مع تفاصيل الخبر

رزق كريم طارق نجم نادى طلائع الجيش بمولود جديد أطلق عليه "يونس"، وكتب اللاعب عبر حسابه على فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. لقد رزقني الله بمولود اسميته يونس كريم طارق.. اللهم أنبته نباتًا حسنًا.. وأجعله قرّة عين والديه.. وبارك فيه.. واجعله من عبادك الصالحين".

من ناحية أخرى، استقر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على دخول فريقه معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية لمدة 12 يوماً فى الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 10 أكتوبر المقبل، تتخلله بعض المباريات الودية متدرجة المستوى.