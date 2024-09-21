شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأمريكا بنهائى بطولة العالم للكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة لمواجهة نظيره الأمريكى مساء اليوم، السبت، فى نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ج..تقام مباراة مصر وأمريكا فى السابعة مساءً بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ج..تأهل منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة إلى النهائى بعد الفوز على فرنسا 2-0 إطار نصف النهائى.

ج..تأهل منتخب أمريكا إلى النهائى بالفوز على البرازيل بنتيجة 2-1.

ج..تأهل منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة إلى دور ربع النهائى بالفوز على تشيلى والهند بنتيجة 2-0 ، بينما تلقى خسارة من البرتغال بنتيجة 2-1 فى الدور الأول.

ونجح منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى فى تحقيق الفوز على نظيره اليابانى بنتيجة 2-1 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم ليتأهل إلى نصف النهائى.

ج..ضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.