شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج استعداد الأهلي للسوبر الأفريقي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على برنامج فريقه الذى يستعد من خلاله لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر مارسيل كولر أن يخوض فريقه مراناً خفيفاً غداً الأحد، على أن تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة بطل كينيا تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات الاثنين، ثم يستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل، على أن يغادر القاهرة الأربعاء للسعودية بعد مران صباحى لخوض مباراة السوبر الأفريقى.