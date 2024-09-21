النني أساسيًا بتشكيل الجزيرة لمباراة الشارقة بالدوري الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني لفريق الجزيرة التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم السبت أمام مستضيفه الشارقة الثالثة من الدوري الإماراتي.

وشهد تشكيل الجزيرة تواجد المحترف المصري محمد النني الذي انضم لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء رحلته مع أرسنال.

ويدخل فريق الجزيرة المباراة في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فريق الشارقة المركز الثاني بـ 6 نقاط بفارق الأهداف عن النصر.

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