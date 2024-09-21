رضا عبدالعال: "جوميز مش مقتنع بناصر ماهر.. والحكام لها دور في مباراة الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق رضا عبد العال لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على أداء الأبيض ضد الشرطة الكيني، مساء أمس في الكونفدرالية الإفريقية، وحظوظ الفريق في المباراة المقبلة ضد الأهلي، في كأس السوبر الإفريقي.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مباراة الأهلي الوحيدة التي لا يمكن التنبؤ بها، بدليل قبل عامين في ستاد لوسيل، الزمالك كان بطلا للدوري والكأس والجميع قال الزمالك سيفوز وفي النهاية فاز الأهلي باللقاء، مباراة القمة في حتة تانية".

وأضاف: "ولكن جوميز غير مقتنع بصفقات الموسم الماضي حتى الآن، شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر، فقط مقتنع بعبدالله السعيد، وإذا عاد أحمد حمدي هيلعب على حساب ناصر ماهر، بدليل مباراة أمس، ماهر كان أفضل لاعب بعد عمر جابر، وأخرجه من اللقاء، في وقت يحتاج أن يعطيه الوقت كاملا، ليخرج طاقته ويكتسب حساسية اللقاء".

وواصل: "ويواجه الزمالك مشكلة في الظهير الأيسر، بل منتخب مصر نفسه يعاني نفس المشكلة، وعندما أصيب فتوح وتم إيقاف محمد حمدي رأينا هذا واضحا، ولكن جوميز يضع تشكيلا خاطئا وتعديلاته غير صحيحة، من المفترض أن تكون التبديلات تصحيح لأخطاء الشوط الأول، لكنه يترك السئ ويخرج الجيد، مشكلة الزمالك مدرب".

وأتم تصريحاته: "إذا لم يلعب شحاتة في منتصف الملعب بجوار دونجا، سيواجه جوميز مشكلة كبيرة، وأيضا الحكام يكون لها دورا، والزمالك كان يحتاج التعاقد مع مساك جيد، مثل بيكهام، ومن الأفضل ألا يلعب ناصر في الناحية اليسرى، فعاليته تكون في صناعة اللعب".

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