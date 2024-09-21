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دون تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

ولم يشهد تشكيل المارد الأحمر أي تغييرات عن المباراة الماضية أمام جورماهيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي - حسين الشحات - بيرسي تاو.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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