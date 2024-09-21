"خلال الاستوديو التحليل".. أحمد فتحي يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أحمد فتحي لاعب بيراميدز والأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، عبر قناة "إم بي سي مصر 2".

وظهر أحمد فتحي في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي وجورماهيا، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي": "أعلن اعتزالي كرة القدم، بعد مسيرة كبيرة مع منتخب مصر والأندية التي لعبت لها".

وأضاف: "قررت اعتزال كرة القدم بعد سنوات حقق فيها كل شئ".

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