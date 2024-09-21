عائلة محمد أبوتريكة.. كيف يقضي نجم الأهلي السابق أوقاته الخاصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يعد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، من أشهر وأفضل اللاعبين العرب في التاريخ، حيث أنه يمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة، ليس في مصر فقط ولكن في مختلف الدول العربية.

ولم تأتي الشعبية الكبيرة لمحمد أبو تريكة لكونه لاعب موهوب فقط أو لكثرة البطولات، التي نجح في تحقيقها رفقة الأهلي ومنتخب مصر فقط، بل بسبب الأخلاق الكبيرة التي تمتع بها تريكة داخل وخارج الملعب، مما جعل كل الجماهير تتعلق باللاعب بشكل كبير.

والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أبو تريكة في الوطن العربي بشكل كبير، جعلت الكثير عشاق اللاعب يهتمون بشكل دائم ومستمر لمعرفة كل أخباره، بل تواصل الأمر إلى بحث الكثيرون لمعرفة التفاصيل الشخصية الخاصة به والتي تهم الكثير من الجماهير.

وبالنظر إلى الحياة العائلية الخاصة بأبو تريكة، فإننا نجد أن نجم المنتخب المصري السابق تزوج من سيدة تدعى سمية في يونيو 2002، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل مباشر عام 2003.

ويعيش تريكة رفقة زوجته وأبنائه الخمس، وهم التوأم سيف وأحمد، رقية، مودة وسدرة، في قطر مكان عمله، باعتباره يعمل حالياً محلل في قنوات "بي إن سبورتس القطرية".

ويحرص دائما محمد أبو تريكة، على قضاء وقت فراغه رفقة عائلته بشكل كبير، كما أنه اشتهر بالخروج رفقة أبنائه في عدد من رحلات الصيد، ونشر النجم المصري أكثر من صورة رفقة أبنائه خلال قيامهم برحلات صيد.

كما ظهر محمد أبو تريكة رفقة أبنائه في أكثر من مناسبة رياضية، حيث شارك رفقة أبنائه أمام زين الدين زيدان وأبنائه في إحدى الدورات الرمضانية بالكويت.

ويطمح أبو تريكة أن يكمل نجله أحمد مسيرته الكبيرة في كرة القدم، حيث يلعب أحمد نجل أبو تريكة البالغ من العمر 21 عاماً في صفوف المرخية القطري، الذي انتقل له في سبتمبر 2023، قادماً من العربي القطري.

وبخلاف مشاركة تريكة رفقة أبنائه ممارسة الرياضة ورحلات الصيد، إلا أنه يحرص دائماً على قرأة القرآن رفقة أبنائه.

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