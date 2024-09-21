يوم التكريم.. تغطية تسلم الأهلي درع دوري نايل (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- وائل توفيق:

يتسلم النادي الأهلي اليوم درع دوري نايل 2023-2024، وذلك بعد مباراة اليوم التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وفاز النادي الأهلي على جورماهيا بنتيجة 3-0.

ونعرض أبرز أحداث المباراة ومراسم تسلم النادي الأهلي دوري دوري نايل، يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط :

بث مباشر.. الأهلي يتسلم درع الدوري المصري الممتاز 2023/24 (صور وفيديو)

يتسلم النادي الأهلي درع الدوري المصري الممتاز 2023/24، بعد الفوز على جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أشرف داري يؤدي الصلاة بين شوطي مباراة الأهلي وجورماهيا (فيديو)

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جماهير الأهلي توجه رسالة إلى نادي الزمالك قبل مباراة السوبر

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هيكسب السوبر وشفت إمام عاشور في المنام.. ما قصة تصريحات التيجاني عن الأهلي؟ (صور)

نشر عدد من الصحفات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات "مفبركة" منسوبة إلى نجل صلاح الدين التيجاني تخص النادي الأهلي... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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خليل البلوشي يتلقى تحية خاصة من جماهير الأهلي (فيديو)

تلقى المعلق العماني، خليل البلوشي، تحية قوية من جماهير الأهلي الحاضرة في مدرجات مباراة جورماهيا الكيني، عند نزوله أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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"في يد الشناوي".. شاهد لحظة كسر درع الدوري المصري الممتاز (صور)

تسلم النادي الأهلي درع الدوري المصري الممتاز 2023/24، بعد الفوز على جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على الدوري كله يرقص.. الجمهور يشارك "عم حارث" فرحة تسلم درع الدوري (فيديو)

ظهر حارث محمود علي الشهير إعلاميًا بـ "عم حارث" وهو يشارك جمهور النادي الأهلي الموجود في مدرجات مباراة الأهلي ضد جورماهيا، فرحة تسلم درع دوري نايل 2023-2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا