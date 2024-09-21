أشرف داري يظهر رفقة لاعبي الأهلي داخل ستاد القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص اللاعب المغربي أشرف داري لاعب النادي الأهلي، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام جورماهيا الكيني.

وظهر داري خلال دخوله إلى الممر المؤدي إلى غرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين، على الرغم من عدم تواجده في قائمة النادي الأهلي للقاء.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره جورماهيا الكيني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، سيتسلم درع الدوري المصري لموسم 2023-2024، الليلية داخل ستاد القاهرة الدولي.

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