على الدوري كله يرقص.. الجمهور يشارك "عم حارث" فرحة تسلم درع الدوري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر حارث محمود علي الشهير إعلاميًا بـ "عم حارث" وهو يشارك جمهور النادي الأهلي الموجود في مدرجات مباراة الأهلي ضد جورماهيا، فرحة تسلم درع دوري نايل 2023-2024.

وتسلم النادي الأهلي درع الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" بعد مباراة جورماهيا التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا اليوم.

فاز النادي الأهلي على جورماهيا بثلاثة أهداف دون رد أحرزهم، رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

ويلتقي النادي الأهلي نادي الزمالك في المباراة المقبلة على بطولة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر 2024.

اقرأ أيضًا:

يوم التكريم.. تغطية تسلم الأهلي درع دوري نايل (صور وفيديو)