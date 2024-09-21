شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: بدون "VAR" خطأ تحكيمى غير مؤثر فى مباراة الأهلى وجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

المباراة : الأهلي جورماهيا

إياب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا

النتيجة النهائية : ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الأهلي

حكم الميدان : الكونغولي جان جاك نادالا



التقييم الفني في فهم القانون، واحتساب المخالفات:

في مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة عدم وجود ضغوط على طاقم التحكيم، وتسجيل هدف رامي ربيعة في الدقيقة 23 لصالح الأهلي، وتعاون اللاعبين والأجهزة الفنية نجح طاقم التحكيم في إدارتها بشكل جيد، لم تكن هناك أخطاء مؤثرة وكانت أهم القرارات كالتالي:

الحالة الأولى: في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول سقوط من لاعب الأهلي وسام أبوعلي مع حارس المرمى والحكم أشار إلى استمرار اللعب والقرار صحيح التحام طبيعي.

الحالة الثانية: في الدقيقة 55 سجل لاعب الأهلي وسام أبوعلي بتمريرة من يحيى عطالله، وقرار صحيح من المساعد الثاني باستمرار اللعب وحالة تميز تحسب للحكم المساعد.

الحالة الثالثة: في الدقيقة 79 سقوط لاعب الأهلي رضا سليم مع حارس مرمي جورماهيا نتيجة ركل بالقدم من من الحارس الحكم يشير باستمرار اللعب على الرغم من عدم مشاهدة الحدث ويشهر بطاقة صفراء للاعب الأهلي نتيجة التحايل والبطاقة غير صحيحة لا يوجد تحايل من رضا سليم.

اللياقة البدنية وتوقع طرق اللعب:

أداء بدني جيد واستغلال جيد لعناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح، بالإضافة إلى التمركز الصحيح وتوقع طرق اللعب للناديين.

الحكام المساعدون وتقييم الأداء الفني:

المساعد الأول: أشار إلى حالات تسلل بشكل صحيح نتيجة التمركز الصحيح والتركيز مع آخر مدافع.

المساعد الثاني: أشار إلى حالات التسلل بتقدير صحيح، وتميز في الإشارة باستمرار اللعب في الهدف الثاني لصالح الأهلي.

الحكم الرابع: تعاون مع الحكم في تطبيق القانون.