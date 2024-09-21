شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجلى يوقع عقود انتقاله إلى حرس الحدود لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

وقع محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب، عقود انتقاله إلى حرس الحدود لمدة 3 مواسم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في حضور أحمد وجدي وأحمد سمير وسامح شعبان وكلاء اللاعب.

وجاء توقيع مجلس عقود انتقاله إلى حرس الحدود في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع المقاولون العرب بنهاية الموسم الماضي وهبوط ذئاب الجبل إلى دوري القسم الثاني.

ويعد محمد مجلي من أبرز لاعبي الوسط في الدوري المصري، خاصة بعدما رشحه تألقه مع المقاولون العرب للانضمام إلى الزمالك في موسم 2020، غير أن تمسك المقاولون باللاعب حال دون إتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تكليف طلعت محرم بمنصب القائم بأعمال مدير الكرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن محرم سيقوم بمهام مدير الكرة بجانب عمله مدربا عاما بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة محمد مكي.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع محمد مكي لقيادة الفريق فنيا الموسم المقبل.