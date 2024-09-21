شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتوج ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

توجت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها فرنسا خلال الفترة بين 15 و21 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد2024-2025، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-3, 8-11, 11-7, 11-4.

وضمنت مصر لقبي، الرجال والسيدات، حيث يلتقي مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش مع مواطنه علي فرج المصنف الأول عالمياً في المباراة النهائية بعد قليل.

وكان الثنائى المصرى نور الشربينى المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلى فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التى انطلقت فى نسختها الأولى خلال الموسم الماضى.

وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين فى منافسات الرجال، و12 لاعبة فى منافسات السيدات.

10 لاعبين فى منافسات الرجال، هم: على فرج، كريم عبد الجواد، على أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربينى، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقى، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة فى منافسات السيدات وهم: نور الشربينى، مريم متولى، روان العربى، سلمى هانى، زينة ميكيوى، هنا معتز، هانيا الحمامى، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.