شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى سيكتفى بالصفقات التى أبرمها.. والفوز بالسوبر مهم للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

عبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته في ليلة الاحتفال بدرع الدوري رقم 44 في تاريخ النادي، قائلا: "وُفقنا في تحقيق 4 بطولات ونجحنا في لعب 20 مباراة متتالية بالدوري وهو أمر صعب ولكن تغلبنا عليه، وصعوبة البطولة كانت تكمن في ضرورة الفوز بكل المباريات".

وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "فخور جدا بالفريق وسعيد ببطولة الدوري ومن يفوز بالبطولة صعب التنبؤ به ولكن الأهلي باسمه وقيمته مرشح للفوز بالدرع كل موسم، واللاعبون نفذوا التعليمات بشكل جيد ولذلك نجحنا في تحقيق لقب الدوري".

وأضاف: "بعد إصابة الشناوي البعض توقع أن الأهلي سيعاني من أزمة في حراسة مرمى الأهلي ولكن المستوى الذي ظهر عليه مصطفى شوبير كان أمرا مفرحا بالنسبة لنا، والفترة التي غاب فيها الشناوي قدم شوبير مستويات قوية ويستحق من خلاله الانضمام للمنتخب، ولدينا حارسا مرمى على مستوى عال".

وتابع: "المهم بالنسبة لنا أن يحصل اللاعبون الشباب على فرصة للمشاركة ويكتسبوا الخبرات، وكان من الصعب الحصول على فرصة للمشاركة معنا ويشاركون في نفس البطولة التي نلعب بها وسيساهم في تطورهم بدلا من التدرب معنا ولا يحصلون على فرصة المشاركة في المباريات".

واستطرد: "اللاعبين الشباب لديهم فرصة قوية أن يخوضوا مباريات وسنراقب الجميع ولو قدموا مستويات قوية من الممكن أن يحصلوا على بعض الوقت".

وردا على منح الفرصة للاعبين الذين دخل في خلافات معهم في الأهلي من قبل، أكد: "بالنسبة لي المهم أن يكون أداء فريق ردا قويا على من شكك في قدرات فريقي، وما حدث هو أفعال وليس أقوال".

وعن موقفه من إبرام الأهلي لصفقات جديدة، أوضح: "لو الأمور سارت بشكل طبيعي سنستمر بقائمة اللاعبين الحالية والمجموعة الحالية وموسم الانتقالات الحالية لن نقيد لاعبين جددا إلا لو حدثت ظروف معينة".

وأردف: "مباراة السوبر الأفريقي هي ديربي قوي والجماهير متحفزة للفوز على الزمالك ونتمنى حصد اللقب وإسعاد الجماهير الحمراء".

ووجه رسالة إلى الإعلام المصري في ختام حديثه قائلا: "سعداء بما تقدمونه عن تغطية للأهلي سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولكن هذا دوركم".