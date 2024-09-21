شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتوج ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

توج البطل المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها فرنسا خلال الفترة بين 15 و21 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد2024-2025.

وفاز مصطفى عسل على مواطنه علي فرج في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 4-11, 11-7.

وفي منافسات السيدات، فازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-3, 8-11, 11-7, 11-4.

وكان الثنائى المصرى نور الشربينى المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلى فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التى انطلقت فى نسختها الأولى خلال الموسم الماضى.

وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين فى منافسات الرجال، و12 لاعبة فى منافسات السيدات.

10 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: على فرج، كريم عبد الجواد، على أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربينى، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقى، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة فى منافسات السيدات وهم: نور الشربينى، مريم متولى، روان العربى، سلمى هانى، زينة ميكيوى، هنا معتز، هانيا الحمامى، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.