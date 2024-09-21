إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وجورماهيا الكينى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - تقرر إلغاء المؤتمر الصحفى عقب مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والتى أقيمت باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة.

تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.

أحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، علما بأن مباراة الذهاب في كينيا انتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي‎:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.