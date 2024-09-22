شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: واجهنا صعوبات كثيرة الموسم الماضي.. وأتمنى الاحتفال يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

عبر حسين الشحات لاعب الأهلي عن سعادته بعد الاحتفال بدرع الدوري، مؤكدا أن الأهلي واجه صعوبات من مؤجلات دوري ونجح في الفوز بكل المؤجلات، وحصد الدوري، وكل اللاعبين كانوا رجالا واستحقوا التتويج بالدوري.

قال الشحات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الفترة الماضية كانت صعبة على الفريق بالكامل بسبب ضغط المباريات الهائل والسفر الكثير خارج مصر وفي نفس الوقت كان مطلوب مننا الفوز في كل المباريات، وهو ما وفقنا فيه وحققنا العديد من الانتصارات المتتالية".

أضاف: "جمهور الأهلي لا يتقبل بغير الفوز ونجحنا في الفوز بعدد كبير من المباريات على التوالي وهو رقم كبير، وكان لابد أن نسعد الجمهور وهو شيء كبير، ونتمنى أن نحتفل دائما وبمزيد من البطولات ونحتفل سويا يوم الجمعة المقبل".