شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش: فخور بردة فعل لاعبى بيراميدز أمام الجيش الرواندى.. ونحظى بدعم الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز على الجيش الرواندي وحجز مكانه في دور المجموعات من دوري الأبطال، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية بعدما نجح الضيف في تسجيل هدف مبكر، جعل الأمور أكثر صعوبة، ولكنه فخور بردة فعل اللاعبين والعودة مرة أخرى بكل قوة والتعادل وتسجيل 3 أهداف والتأهل للدور المقبل.

وأكد المدرب أنه منذ توليه المهمة قبل 8 أشهر، والإدارة برئاسة ممدوح عيد يدعمونه بكل قوة، والجهاز الفني واللاعبون يقدمون كل شيء، وهو ما كان نتاج النتائج الرائعة والمنافسة على الدوري حتى النهاية، وكذلك الفوز بلقب كأس مصر، ودعم الإدارة يمنحه دفعة معنوية أخرى لبدء موسم قوي يعمل فيه على المنافسة مجددا على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وعبر المدير الفني عن سعادته الكبيرة بالدعم المقدم في ملف التعاقدات ووجود عناصر جديدة بدأت تشارك في بعض الدقائق وتحتاج للتجانس فقط وستظهر بصورة أفضل في الفترة المقبلة مع المعسكر الذي سيقام مستقبلا.