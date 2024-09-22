شكرا لقرائتكم خبر عن والد أشرف دارى: اللاعب جاهز للمشاركة مع الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

كشف زهير داري والد أشرف داري لاعب فريق الأهلي عن تطورات الحالة الصحية لنجله، وسبب غيابه عن المشاركة مع الأهلي في مباراة جورماهيا في إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال زهير داري، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "نبارك لفريق الأهلي تتويج بلقب الدوري المصري اليوم، وهذا ليس جديدا على نادي القرن".

وأضاف: "بالطبع أشرف سعيد بتواجده في نادي مثل النادي الأهلي وهذا شرف كبير جدا لنا، ونتمنى أن يحصد بطولات عديدة مع الفريق ويكون جزءا من إنجازات الأحمر".

وأتم: "أشرف لم يشارك مع الأهلي في مباراة اليوم لأنه ليس جاهزا بعد من الإصابة التي يعاني منها، ولكنه سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد الزمالك بشكل طبيعي".