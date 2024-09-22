يعقوب السعدي يعلق على تسليم درع الدوري للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، على تسليم رابطة الأندية المصرية المحترفة، درع الدوري المصري للنادي الأهلي المصري، عقب مباراة جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب السعدي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "العلاقة بين الأهلي المصري والدوري ليست علاقة ناد ببطولة وإنما هي كالفرحة والبسمة، كالشمس والنهار، كالغناء والنيل".

وأضاف: "اللقب الرابع والأربعين تأكيد للريادة الحمراء، عنوان لناد يكسوه البهاء، يبدو أن الدوري يدري، فبادل الأهلي بالإبداع " وفاء".

وكان الأهلي تمكن من حصد لقب الدوري المصري في الموسم الماضي 2023-2024، للمرة الـ 44 في تاريخه.