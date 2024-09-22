شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري والهلال الليبى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق المصري نظيره الهلال الليبي، مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويدخل النادي المصري مباراة الليلة، تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

موعد مباراة المصري والهلال الليبي

تقام مباراة المصري والهلال الليبي في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

نتيجة مباراة الذهاب بين المصرى والهلال الليبى

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بمدينة بنغازي الليبية، انتهت بفوز الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

طاقم تحكيم مباراة المصري والهلال الليبي

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع، كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

فرص تأهل المصري بالكونفدرالية

يكفي النادي المصري الفوز بهدف نظيف للتأهل مباشرة إلى المرحلة المقبلة بالبطولة، أو الفوز بهدفين مقابل هدف، ليفوز بقاعدة الهدف خارج الديار، ويحتاج الفريق البورسعيدي إلى تجنب استقبال أكثر من هدفين على أرضه.

القناة الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة المصري والهلال الليبي في إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.