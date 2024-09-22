الامارات | العين يدشن «الإنتركونتيننتال» مدفوعاً بإرث المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستدق ساعة الحقيقة أمام فريق العين، حينما يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي عند الساعة 20:00 من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، في المواجهة الإقصائية لمنطقة إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، في كأس القارات لكرة القدم «الإنتركونتيننتال»، والفائز من الفريقين سيتأهل للدور الثاني من المسابقة لمواجهة الأهلي المصري يوم 29 أكتوبر على أرض الأخير، والفائز سيتوّج بجائزة فرعية هي كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ.

ويدخل العين البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب خلال المباراة النهائية للبطولة القارية، في حين يشارك الفريق النيوزيلندي باعتباره بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

ويملك «الزعيم» الخبرة الكافية للتنافس على المستوى العالمي، إذ إن لديه إرثاً كبيراً كان قد حققه بإنجازه غير المسبوق على المستوى المحلي في كأس العالم للأندية في نسخة 2018 عندما تأهل للمباراة النهائية، بعدما تغلب على فرق ويلينغتون والترجي التونسي وريفر بليت توالياً قبل أن يخسر اللقب أمام ريال مدريد الإسباني.

ويتوجب على ممثل الإمارات خوض لقاء اليوم بشخصية مختلفة عن البطولات المحلية، إذا ما أراد السير على خطى الموسم الماضي حينما أظهر قدرات مختلفة تماماً في البطولة الآسيوية، في الوقت الذي كان يعاني فيه على الصعيد المحلي، وتوّج مشواره وقتها باللقب القاري في حين خسر جميع المنافسات المحلية.

ومنذ بداية الموسم الحالي لم يخسر العين خلال المباريات الخمس التي خاضها، بفوزه على كلباء 3-2 في ذهاب كأس الرابطة وتكرار الانتصار إياباً 3-1، في حين فاز على خورفكان 5-1 وتعادل أمام البطائح 3-3 في بطولة الدوري، بينما تعادل مع السد القطري 1-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتشهد صفوف العين غياب الثنائي، المدافع خالد الهاشمي ولاعب الوسط يحيى نادر بسبب الإصابة، في حين سيعوض البرتغالي فابيو كاردوسو غياب الهاشمي، وقد تعافى محمد عباس من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء السد القطري وبات بإمكانه المشاركة بدلاً من يحيى نادر.

وعلى الجانب الآخر، يدخل أوكلاند سيتي كأس القارات باعتباره قوة مهيمنة في كرة القدم في بلاده وفي قارة أوقيانوسيا، بعد أن توّج بلقب دوري أبطال قارته ثلاث مرات توالياً، كما أنه يعيش حالة من الاستقرار الفني باستمرار مدربه ألبرت رييرا مع الفريق منذ ديسمبر 2021.

وكان الفريق قد تلقّى صدمة أخيراً بخسارته نهائي كأس تشاتام بركلات الترجيح لصالح ويلينغتون أوليمبيك، لكنه يظل منافساً لا يستهان به من واقع تصدره لبطولة الدوري في بلاده برصيد 51 نقطة من 22 مباراة، وهو ما سيتوجب على مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو أن يحتاط له.

■ 3 مواجهات سابقة بين الأندية الإماراتية والنيوزيلندية

• 2009 شباب الأهلي يخسر من أوكلاند سيتي في مونديال الأندية صفر- 1.

• 2017 الجزيرة يفوز على أوكلاند سيتي في مونديال الأندية 2 -صفر.

• 2018 العين يفوز على تيم ويلينغتون في مونديال الأندية بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 3-3