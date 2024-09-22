الامارات | مدرب البطائح يشيد بالجاهزية البدنية.. وزنادي محبط من «الهدف القاتل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب فريق البطائح، الكرواتي جوران توميتش، عن سعادته الكبيرة بالانتصار المهم الذي حققه فريقه على حساب مستضيفه دبا الحصن أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مشيداً بالتفوق البدني للاعبيه، الذي اعتبره «السبب في خروجهم بالنقاط الثلاث»، وعلى الجانب الآخر عبر مدرب أصحاب الأرض، البرازيلي كايو زنادي، عن إحباطه لاستقبالهم هدفاً قاتلاً تسبب في خسارتهم الثالثة على التوالي.

وأكد مدرب فريق البطائح عقب نهاية المواجهة التي استضافها استاد صقر بن محمد القاسمي، أن الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث كان أمراً مهماً بالنسبة إليهم، معترفاً في الوقت نفسه بأن المواجهة لم تكن سهلة، وقال: «المباراة في المجمل كانت صعبة، وفريقي في الشوط الثاني لعب بشكل أفضل، لقد كنا جاهزين على الصعيد البدني وحققنا المطلوب بالفوز بالنقاط كاملة».

بدوره، اعترف مدرب دبا الحصن بأن فريقه ظهر خلال المباراة بشخصيتين مختلفتين، موضحاً أن اللاعبين خاضوا الشوط الأول بشكل رائع، وأن الشوط الثانية شهد تراجعهم، وقال: «بدأنا نخسر بعض اللاعبين، أهدرنا بعض الفرص، وقد بدأ منافسنا بالضغط علينا، وتسبب ذلك في استقبالنا لهدف في اللحظات الأخيرة».

وطالب كايو زنادي من لاعبيه بالاستعداد للمواجهة المقبلة التي تجمعهم مع عجمان يوم الجمعة المقبل، وقال: «علينا أن نستعد للمباراة التي تنتظرنا، ستكون مواجهة صعبة أمام عجمان».