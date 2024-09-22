الامارات | جواد غودولفين «ريبلز رومانس» ينشد الفوز في «برايس فون يوروبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود نجم فريق «غودولفين» العالمي الجواد «ريبلز رومانس»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، اليوم، إلى مضمار كولون الألماني، بطموح تسجيل انتصاره الثاني في سباق «برايس فون يوروبا» المخصص للفئة الأولى (غروب 1) لمسافة 2400 متر عشبي.

وحقق ابن الفحل «دوباي» لقب السباق الأبرز في كولون خلال موسم استثنائي في 2022 لم يتجرع خلاله أي خسارة، إذ حقق انتصارات لافتة في سباقات (غروب 1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، منها فوزه في ألمانيا أيضاً بلقب سباق «غروس برايس فون برلين»، إلى جانب تتويجه بلقب «بريدرز كب تيرف» الأميركي العريق.

وعانى «ريبلز رومانس» موسماً متقطعاً في 2023، قبل أن يعود إلى أفضل مستوياته هذا العام، من خلال تتويجه بلقب «سيف سمو أمير قطر» في فبراير الماضي، متبوعاً في مارس بلقب «دبي شيماء كلاسيك» لخيول (غروب1) في أمسية كأس دبي العالمي، ومن ثم «شامبيونس أند شاتر كب» لخيول الفئة الأولى في هونغ كونغ. وعلق مدرب فريق «غودولفين» شارلي آبلبي، على استعدادات «ريبلز رومانس» الأخيرة، بقوله في تصريحات صحافية: «ريبلز رومانس جاهز وفي حالة ممتازة».