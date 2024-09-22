الامارات | تأهل حتا والحمرية و«يونايتد» والجزيرة الحمراء في «الكأس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق حتا للدور التمهيدي الثاني من كأس رئيس الدولة بعد فوزه على العربي (3-2) في المباراة التي جمعتهما أمس، والتي شهدت فرصاً هجومية متبادلة، وسجل أهداف حتا البرازيلي مارسيلو دي فريتاس (17) والنيجيري جودنيوس اجبوكوي (84)، والمغربي أنيس كريمي (90+2)، بينما سجل لفريق العربي راشد عيسى (7)، والسنغالي محمد ديوب (69).

كما تأهل «يونايتد» للدور نفسه بعد فوزه على «غلف يونايتد» (2-0)، سجلهما السنغالي ماكو سوسوكو (28) والأرجنتيني لويس توريس (45+5)، وتعرض لاعب «يونايتد» محمد يوسف للطرد في الدقيقة 40.

وفي مباراة ثالثة تأهل الجزيرة الحمراء بعد فوزه على «مجد» بضربات الجزاء الترجيحية (5-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث سجل للجزيرة الحمراء جمال معروف في الدقيقة (3)، بينما أحرز هدف فريق «مجد» البرازيلي جوستافو سانتوس (37). وتأهل فريق الحمرية بعد فوزه على مضيفه الذيد بركلات الترجيح (7-6)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث سجل للحمرية جيلهيرم ناسيمينتو (45)، وأحرز للذيد الغامبي الفوسيني جاساما (31).