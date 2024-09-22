ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال زوجات لاعبي الأهلي بدرع الدوري.. اعتزال أحمد فتحي.. نجاة لاعبة من المو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة له من الاستديو التحليلي الخاص بمباراة الهلال واتحاد جدة السعودي، وهو يرتدي الشال والعقال.

وقام أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وحرص أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر صورة له رفقة زميله بالفريق رضا سليم.

وشارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي، متابعيه على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، لنجم منتخب مصر السابق أحمد حسن رفقة نجلته.

وقام حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي حالياً، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي من داخل صالة الجيم.

ونشر محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق، صورة للاعب منتخب مصر السابق أحمد فتحي بعد قرار اعتزاله.

كما نشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة له، خلال تواجده في مباراة ليفربول وبورنموث أمس.

وشارك عمر الساعي لاعب النادي الأهلي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، من احتفال لاعبي النادي الأهلي بدرع الدوري.

ونشر عمر فرج لاعب نادي الزمالك الجديد صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي لنادي الزمالك.

واحتفل العديد من لاعبي الأهلي رفقة زوجاتهم، بدرع الدوري المصري.

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