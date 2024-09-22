شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بضم أسامة جلال وبيراميدز يطلب 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادى الزمالك بضم أسامة جلال مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لصفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة فى ظل حاجة الزمالك لتدعيم خط الدفاع بعناصر مميزة لسد الثغرات، والعمل على بناء فريق متكامل يستطيع المنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها الفريق.

إدارة نادى الزمالك تتمسك بضم أسامة جلال من بيراميدز، خاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز أبدى إعجابه باللاعب، وشدد على ضرورة التعاقد معه أو مدافع مميز بنفس الإمكانيات حتى يستطيع سد الثغرات في الخط الخلفي للفريق، وجددت إدارة الزمالك طلب التعاقد مع اللاعب من إدارة بيراميدز، والتي تتمسك بعدم التفريط فى خدمات أسامة جلال كونه أحد العناصر الأساسية بالفريق.

وحددت إدارة بيراميدز 2 مليون دولار للموافقة على رحيل أسامة جلال وانتقاله لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لاسيما أن إدارة بيراميدز سبقت واشترطت الحصول على باقي مستحقات صفقتى عمر جابر ونبيل عماد دونجا من الزمالك، حتى يتم فتح باب المفاوضات على أي صفقة جديدة، خاصة أن بيراميدز لم يحصل على باقي صفقة عمر جابر ودونجا حتى الوقت الحالى.