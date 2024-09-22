شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستطلع رأي كولر قبل بدء خطوات تمديد تعاقد بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:00 ص

يستعد مسئولو النادي الأهلى لفتح ملف تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى يناير المقبل، سواء بالاستمرار لموسم آخر أو الاكتفاء بالموسم الحالى ورحيله بالمجان عقب نهاية الموسم.

وتستطلع إدارة الأهلي رأي مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن تجديد عقد تاو أو التراجع عن بقاء الجناح الجنوب أفريقي بعد نهاية الموسم المتبقي فى عقده مع القلعة الحمراء.

ونال الجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى إشادة خاصة من مدربه السويسري مارسيل كولر بعد مباراة جورماهيا الكينى، بعدما نجح فى تسجيل ثنائية ليقود المارد الأحمر للفوز بثلاثية خارج أرضه.

وكانت العلاقة بين كولر وبيرسى تاو قد دخلت طريقا مسدودا بنهاية الموسم الماضى بسبب رفض اللاعب الجلوس بديلا ورغبة المدرب السويسري فى رحيله، ولكن جاءت ثنائية جورماهيا الكينى لتعيد فتح صفحة جديدة بين الطرفين.

وتعد ثنائية بيرسى تاو فى شباك جورماهيا الكينى هى السابعة للجنوب أفريقي بالقميص الأحمر، حيث سجل 6 ثنائية من قبل مباراة الذهاب.

استطاع بيرسى تاو تسجيل 4 ثنائيات خلال مباريات الأهلى فى بطولة الدورى على مدار السنوات الماضية، حيث أحرز الجنوب أفريقي ثنائياته فى كل من الإسماعيلى "مرتين" وسموحة والمصرى.

كما نجح بيرسى تاو فى تسجيل 3 ثنائيات فى دورى أبطال أفريقيا، الأولى كانت أمام وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2022، ثم جاءت الثنائية الثانية فى شباك الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال 2023، وأخيرا ثنائية جورماهيا فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا 2024.