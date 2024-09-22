شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يبحث عن لقب السوبر الأفريقي الثالث فى تاريخه أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمود عبد الرازق شيكابالا ، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، عندما يلتقى الفارس الأبيض مع الأهلى الجمعة المقبل باستاد "المملكة أرينا" فى السعودية.

وسبق لشيكابالا التتويج بلقب السوبر الأفريقي مع الزمالك مرتين في تاريخه، ليصبح اللاعب شريكا في نصف ألقاب الزمالك من السوبر، حيث توج الفريق الأبيض بأربعة ألقاب حتى الوقت الحالي، ويبحث عن اللقب الخامس الجمعة المقبل أمام الأهلي.

محمود عبد الرازق شيكابالا سبق وشارك مع الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي عام 2002 – 2003 أمام الوداد المغربى، وتوج الزمالك باللقب بعد الفوز على الفريق المغربى بنتيجة 3 – 1.

وحصد الفهد الأسمر لقب السوبر الأفريقي الثانى عام 2019 – 2020، وحصل الزمالك على لقب السوبر بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 – 1.

ويأمل شيكابالا في تحقيق فريقه الفوز على الأهلى الجمعة المقبل ليحصد لقب السوبر الثالث في تاريخه، ويتوج الزمالك بلقبه الخامس.