شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يقتحم قائمة توب 50 بتصنيف الاسكواش بعد التتويج ببطولة كأس ناش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:20 ص

يترقب البطل المصري الصاعد محمد زكريا التقدم في التصنيف العالمي الجديد للاسكواش، والمقرر صدوره فى الأول من أكتوبر المقبل من رابطة اللاعبين المحترفين، ومن المقرر أن يتقدم زكريا من المركز 58 إلى المركز 49، متخطيا 9 مراكز ليقتحم قائمة التوب 50 بعد تتويجه ببطولة كأس ناش للاسكواش.

وتوج محمد زكريا ببطولة كأس ناش للاسكواش، التي استضافتها كندا خلال الفترة بين 17 إلى 22 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وفاز محمد زكريا في المباراة النهائية على الإنجليزى كورتيس ماليك بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 7-11, 11-5, 11-9, 11-1.

وكان محمد زكريا فاز في نصف النهائي على الماليزي سانجاي جيفا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-5.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، والأول في الموسم الجديد 2024-2025، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال.

كما صعد البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.