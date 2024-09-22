"تم التصوير".. هل يظهر الزمالك بتيشرت مفاجئ في السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الحمعة المقبلة في بطولة السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

وتقرر أن يرتدي الزمالك في هذه المباراة زي بتصميم جديد، من شركة ذات "zat" القطرية الراعي الجديد للفريق الأبيض.

و أكد المصدر أن الشركة أرسلت خلال الأيام الماضية، طاقمين باللون الأبيض وباللون الأسود مجهزين فقط لمباراة سوبر وليس الطاقم النهائي من الشركة، الذي يخوض به الفريق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن لاعبي الزمالك خضعوا لجلسة تصوير أمس السبت بمقر النادي بالتيشرتات الجديدة التي وصلت من الشركة القطرية خصيصا لمباراة السوبر الأفريقي.

وأتم المصدر، أن هناك اتجاه من مسؤولي الزمالك، لارتداء الزي الأسود في مباراة السوبر الأفريقي وليس الأساسي الأبيض، وسوف يتم حسم القرار خلال الساعات المقبلة.