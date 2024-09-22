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"يتم الإعلان بعد السوبر".. الغندور يكشف صفقة جديدة بين الزمالك وإنبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، صفقة تبادلية جديدة بين نادي الزمالك وإنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال الغندور، في تصريحات خلال برنامجه عبر قناة "المحور": "مسئولي الزمالك في مفاوضات مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي من أجل إبرام صفقة تبادلية بإعارة حسام أشرف، مقابل التعاقد مع محمد أمين أوفا".

أكمل: "رئيس نادي إنبى طلب الحصول على خدمات حسام أشرف مهاجم الزمالك كإعارة ومقابل مادي نظير الاستغناء عن خدمات أحمد أمين أوفا".

وأتم تصريحاته: "هناك رتوش اخيرة، لحسم الامور، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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