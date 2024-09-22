"يوم للتاريخ".. أول رد من خليل البلوشي بعد تعليقه على مواجهة الأهلي وجورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المُعلق العُماني خليل البلوشي سعادته بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا ومراسم تتويج الأهلي بلقب الدروي 2024/2023.

وكتب البلوشي، عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء أمس السبت:"محبتكم وسام عظيم على صدري، هذا يوم للتاريخ مع نادي الاهلي التاريخي وجمهوره الكبير".

وكان الأهلي قد فاز ذهابًا وإيابًا على فريق جورماهيا الكيني بثلاثية ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات دور الـ 32 من الكونفدرالية.

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