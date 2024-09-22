"اعتاد على ذلك".. والد أشرف داري يكشف موقفه نجله من مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف زهير داري، والد أشرف داري لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، موقف نجله من المشاركة في مواجهة الزمالك المقبلة، في بطولة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبلة، في بطولة السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

قال زهير داري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحياة: "مبروك للنادي الأهلي التتويج بالدوري، ومجلي لم يشارك مع الأهلي في مباراة جورماهيا لأنه ليس جاهزا بعد من الإصابة التي يعاني منها".

أضاف: "أشرف داري سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الزمالك بشكل طبيعي، ومشاركته متروكة لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر".

وأتم تصريحاته: "أي لاعب يحلم باللعب للنادي الأهلي، فهو مثل الأندية الأوروبية، وناد كبير بلاعبيه وإدارته، وأشرف متعطش للعب والتتويج بالبطولات، فهو اعتاد على ذلك الأمر لأنه كان لاعبًا في نادي الوداد المغربي ولعب تحت الضغوطات وفاز بالبطولات".

وتعرض أشرف داري للإصابة، خلال المشاركة في معسكر منتخب المغرب الماضي، لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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