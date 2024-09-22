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"هيخسر كتير بدونه".. عضو الرابطة يكشف حقيقة طلبه تغيير اللائحة بسبب الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن حقيقة طلبه تعديل لائحة كأس مصر الموسم المقبل من أجل مشاركة الأهلي، علاوة على موعد بداية الدوري الجديد.

قال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية: "لم أطلب تغيير اللائحة من أجل مشاركة الأهلي في الكأس .. بل قلت أن نهائي كأس مصر يخسر الكثير بدون الزمالك والأهلي".

"الشركة الألمانية ستنتهي من جدول الدوري في أول أكتوبر المقبل والدوري المقبل دون تأجيلات، والجدول الجديد أصبح مسؤولية الشركة الألمانية والدوري الجديد سينطلق 30 أكتوبر المقبل وسينتهي في النصف الأول من يونيو 2025".

"من الصعب تثبيت أيام محددة لمباريات الدوري سواء يوم الجمعة أوالسبت لان منافسات أفريقيا تتحكم بنا، ولن يتم تأجيل مباراة الأهلي الأولى في بسبب كأس إنتركونتيننتال يوم 29 أكتوبر.. لأن الجولة تلعب على عدد أيام وهو سيكون بعدها بيومين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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