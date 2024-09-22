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"تريزيجيه vs حمدي فتحي".. موعد مباراة الريان والوكرة بالدوري القطري والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تشهد منافسات الجولة الخامسة من الدوري القطري مواجهة مصرية حين يلتقي فريق الريان بنظيره الوكرة.

نادي الريان الذي يضم بصفوفه محمود حسن "تريزيجيه" سيستضيف عند السادسة من اليوم الأحد نظيره الوكرة الذي يضم حمدي فتحي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على شاشة قناة الكأس القطرية.

ويحتل فريق الريان قبل المباراة المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الوكرة المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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