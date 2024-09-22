"ياليت العالم مثلك".. نور الخطيب توجه رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجهت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة مؤثرة، إلى والدها.

ونشرت نور الخطيب صورة والدها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتأمل العالم وأتمنى في كل مرة.. ياليت العالم مثل أبي".

وتوج النادي الأهلي أمس ببطولة الدوري المصري، بعدما حقق اللقب بشكل رسمي منذ فترة، ولكن تسلم الدرع أمس.

وحقق الأحمر العديد من البطولات، في عقد محمود الخطيب، ومن بينها 4 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية.

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