"الشناوي بلغ جميع اللاعبين".. قرار هام من كولر قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فرض الحظر الإعلامي علي لاعبيه قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل بالعاصمة السعودية الرياض علي لقب السوبر الأفريقي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365، أن محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق أخطر اللاعبين بالقرار داخل غرفة الملابس عقب مراسم تسليم درع الدوري أمس بإستاد القاهرة.

وأوضح المصدر، أن القرار يتضمن تقنين التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها بحيث تكون في محور المناسبات الإجتماعية وعدم التفاعل أو طرح أي أمر يخص الشأن العام أو الرياضي أو الأهلي.

وكان النادي الأهلي نجح في التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره جورماهيا الكيني في الذهاب والعودة، وتسلم الفريق الأحمر درع الدوري في هذه المباراة.

اقرأ أيضًا:

عائلة محمد أبوتريكة.. كيف يقضي نجم الأهلي السابق أوقاته الخاصة؟ (صور)

زوجات لاعبي الأهلي يساندونهم في يوم الاحتفال بدرع الدوري (صور)